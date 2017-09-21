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TSK PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına düzenlenen hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına düzenlenen hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

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