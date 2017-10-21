TSK, PYD'li teröristlerin Afrin ve Münbiç'ten kaçışını engellemek için önemleri arttırdı

Terör örgütü PYD'nin, Öcalan'ın fotoğrafları altında Rakka'dan paylaştığı görüntüler ve yaptığı küstah açıklamalar, PKK ile PYD'nin organik bağlantısını bir kez daha ortaya koyarken TSK'nın buna cevabı net oldu. Örgütün "koridor" hayalini, Fırat Kalkanı ve İdlib operasyonları ile sonlandıran Türkiye, Rakka'yı aldıktan sonra militanlarını Afrin'e kaydıracağını açıklayan PYD'ye karşı, İdlib ve Azez'deki konuşlanmasını tamamladı. TSK'ya bağlı İHA ve SİHA'lar, Afrin, Azez ve İdlib bölgesinde non-stop gözlem uçuşlarını sürdürüyor.

ECONOMİST: PYD RAKKA'YI BÖLECEK

Akşam'ın haberine göre: Dün Rakka'da kesin zaferini ilan eden terör örgütü PYD'nin Kuzey Suriye'de yıllardır yaptığını Rakka'da da yapacağını dile getiren Economist dergisi, etnik ve mezhepsel baskı ile burada da bölünme yaratacağını yazdı. Dergi, "Otokratik yöneticileri, bir tür baskıyı bir diğeriyle değiştirmeye niyetli Son birkaç yılda YPG'liler Kuzey Suriye genelinde onlarca Arap köyünü dümdüz etti. Yarım milyon Kürt baskıdan kaçtı" ifadelerini kullandı.