TSK: Siirt'teki hava harekatında 9 PKK'lı terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bu sabah Siirt'in Pervari bölgesinde operasyon icra eden birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, 2 korugan ve bir silah mevzisi imha edildi, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.