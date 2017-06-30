TSK: Siirt'teki hava harekatında 9 PKK'lı terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince, bu sabah Siirt'in Pervari bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 2 korugan, bir silah mevzisi imha edildi, 9 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bu sabah Siirt'in Pervari bölgesinde operasyon icra eden birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, 2 korugan ve bir silah mevzisi imha edildi, 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.
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