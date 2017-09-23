TSK Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükseltti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükseltti. Tatbikatın ikinci safhası ilave birliklerin de katılımıyla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Silopi-Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği belirtildi.