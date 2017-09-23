TSK Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükseltti
Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükseltti. Tatbikatın ikinci safhasına ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği bildirildi.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükseltti. Tatbikatın ikinci safhası ilave birliklerin de katılımıyla devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Silopi-Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği belirtildi.
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