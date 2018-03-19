Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK, sınırda eylem hazırlığındaki 1 teröristi etkisiz hale getirdi

Suriye'nin Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görevli sınırdaki askerlere silahlı saldırıda bulunmaya çalıştığı belirtilen PKK/YPG'li 1 terörist, etkisiz hale getirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında görevli askerlere yönelik silahlı saldırıda bulunmaya çalışan 1 PKK/YPG'li terörist, askerler tarafından fark edilerek, öldürüldü. Olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik yeni hedefi açıkladı

Mehmetçik yeni hedefi açıkladı

Afrin zaferinden tarihi kareler

Afrin zaferinden tarihi kareler

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA