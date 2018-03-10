TSK: Sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7858 kişi yakalandı

TSK'dan yapılan haftalık değerlendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında, 02-09 Mart 2018 tarihleri arasında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7858 kişi yakalandığı ifade edildi.
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