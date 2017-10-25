TSK'dan saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

TSK : Şırnak Merkez ve Şırnak Beytüşşebap’ta, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 11 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilmiştir.
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