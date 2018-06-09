TSK: Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Bestler-Dereler bölgesinde 8 Haziran 2018'de icrasına başlanılan Şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak Operasyonunda 9 Haziran 2018 günü saat 18.55'te İHA ile tespit edilen 2 BTÖ mensubu da düzenlenen yakın hava hücum harekatı sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede devam eden operasyon neticesinde toplamda 14 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.