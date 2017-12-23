TSK: Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ta üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- İHA
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Uludere’de, üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı bir terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak merkezde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
Bitlis Mutki’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış iki adet tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Diyarbakır Lice’de devam eden operasyonda ise dört sığınak tespit edilerek imha edildi, bir adet el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
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