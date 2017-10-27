TSK: Son bir hafta içinde 72 terörist öldürüldü
TSK: Terör operasyonlarında son bir hafta içinde 72 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlara dair açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Terör operasyonlarında son bir hafta içinde 72 terörist öldürüldü. Operasyonlarda toplam 30 adet silah, 23 adet el bombası, 2968 adet silah mühimmatı ele geçirildi.
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