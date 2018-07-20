TSK: Son bir haftada biri lider kadrodan 43 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetlerince, 13-19 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 43 terörist etkisiz hale getirildi.