TSK, son iki hafta içinde terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosundan 6 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 17 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında başta PKK/KCK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlarla ilgili bilgi paylaştı.

Buna göre, altısı sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 58 ve yurt dışında 28 olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, "Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son günlerde Esed rejiminin saldırı hazırlığında bulunduğu ve ABD ile Rusya'nın Akdeniz'e filo indirmelerine sebep olan İdlib'le ilgili de bilgilere yer verilen açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeler paylaşıldı: