TSK, son iki hafta içinde terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosundan 6 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
TSK, son iki hafta içinde başta PKK/KCK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlarla ilgili bilgi paylaştı. Buna göre, altısı sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 58 ve yurt dışında 28 olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirildi.
- star.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 17 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında başta PKK/KCK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlarla ilgili bilgi paylaştı.
Buna göre, altısı sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 58 ve yurt dışında 28 olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirildi.
Yapılan açıklamada ayrıca, "Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son günlerde Esed rejiminin saldırı hazırlığında bulunduğu ve ABD ile Rusya'nın Akdeniz'e filo indirmelerine sebep olan İdlib'le ilgili de bilgilere yer verilen açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadeler paylaşıldı:
İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır.Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.
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