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Tunceli DHKP-C’den tamamen temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli kırsalında kalan DHKP-C mensubu son 2 teröristin yapılan operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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TSK’dan yapılan açıklamada, bölgede alınan her duyumun değerlendirildiği ve bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar ile bölgede kalan teröristlerin temizlenmesi amacıyla Çat Vadisi’nde bulunan Aşağışavaliler Mahallesi'ne operasyon düzenlendiği kaydedildi. Düzenlenen operasyon ile bölgede bulunan 2 teröristin daha etkisiz hale geçirildiği belirtildi. 2016 yılı Nisan ayından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarla DHKP/C’nin 16 teröristten oluşan grubunun Tunceli kırsalından kazındığı kaydedilen açıklamada, “Son 4 aylık dönemde Tunceli bölgesinde yapılan operasyonlarla DHKP-C’nin yanında, PKK ve TİKKO terör örgütlerinden yüzün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik kuvvetlerinin üst üste vurduğu bu darbelerden dolayı teröristlerin örgütlerinden kaçmak için ‘Ben başka yerlerde eylem yapmak istiyorum’ gibi bahaneler üretmeye başladıkları bölgeden gelen haberlerden öğrenilmiştir” denildi.  

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