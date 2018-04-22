TSK: Suriye sınırında 1074 kişi yakalandı

<p> Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:</p> <p> “Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1074 şahıs yakalanmıştır.”</p>
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