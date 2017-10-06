TSK: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 3 bin 58 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü günlük faaliyetlere ve yurt içi olaylara yer verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 3 bin 58 ve Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan iki kişi yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda, 9 elektronik malzeme ele geçirildi.

Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 16 kişi yakalandı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye 4 ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 235 kişi gözetim altına alındı.

Yurt içi olaylar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, güvenlik güçlerince dün yapılan yol kontrolünde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı. Hani ilçesinde ise güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda bin kök kenevir ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda ise bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 337 adet fişek ele geçirildi. Bölücü terör örgütü işbirlikçisi bir şahıs gözaltına alındı.

Batman Sason'da arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde 250 gram C-4, beş kilo amonyum nitrat ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Osmaniye'nin merkezde, güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında 6 kilo plastik patlayıcı, 25 kilo amonyum nitrat, bir adet içi patlayıcı dolu tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ise arazi aramasında tespit edilen iki sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Irak'ın kuzeyi, Kandil ve Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.