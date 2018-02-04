TSK tarafından alınan köylerde ÖSO kontroller yaptı: Tünellere bağlanan menfezler bulundu

Afrin Operasyonunda hızla ilerleyen Türk ordusunun terör örgütlerinden temizlediği köylerde, ilginç tüneller ve kuyular bulunuyor. Fazla miktarda beton dökülerek oluşturulan tüneller için uzun çalışmalar yürütüldüğü anlaşılıyor. Burseya dağının Kilis’e bakan bazı kesimde orman içerisinde de iş makinaları ile kazılmış hendekler temizlendi. İnsan boyu yüksekliğinde kazılan uzun hendeklerin bazı yerlerinde lastik ve kum torbaları ile de muhafaza altına alındığı görülüyor.

Köylerin sakin olması dikkat çekerken, bazı binalara terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın resimlerinin de çizilmiş olması dikkat çekiyor.