TSK, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK hedeflerini vurdu

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.