TSK, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK hedeflerini vurdu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdiği bildirildi.
- AA
Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.
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