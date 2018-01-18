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TSK, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdiği bildirildi.

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Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.

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