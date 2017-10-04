Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki mevzilerini vurdu

TSK: Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin yuvalandığı Gara bölgesine yönelik hava harekatında örgütün silah mevzileri imha edildi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik dün düzenlenen hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Gara bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeşehir'de otobüs devrildi

Bahçeşehir'de otobüs devrildi

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Hangi otomobil hangi ülkenin markası?

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

Pablo Escobar'ın sıra dışı hikayesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA