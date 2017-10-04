TSK, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki mevzilerini vurdu
TSK: Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin yuvalandığı Gara bölgesine yönelik hava harekatında örgütün silah mevzileri imha edildi
- AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan PKK kamplarına yönelik dün düzenlenen hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Gara bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.
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