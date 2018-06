TSK, terör örgütü PKK'nın yuvası Kandil'e, Sri Lanka'nın Tamil Kaplanları'na uyguladığı stratejiyi uygulayacak

Türkiye hem yurt içinde, hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Kuzey Irak'ta PKK'ya göz açtırmıyor. Mehmetçik, Kandil'i boğacak kuşatmayı gerçekleştiriyor. Sınır ötesinde oluşturulacak tampon bölge ile teröristlerin lojistik bağlantıları kesilecek ve yurt içine sızmalar önlenecek. Her türlü terör faaliyeti sınırların içine taşınamadan sınır ötesinde yapılacak operasyonlarla engellenecek.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Sri Lanka'nın Tamil Kaplanları olarak bilinen terör örgütüne karşı uyguladığı stratejiye benzer bir yol izlediği öğrenildi. Örgütle bulunduğu her yerde yoğun mücadele ediliyor. Yurt içinde ve Suriye'nin kuzeyinde büyük bir darbe yiyen örgüt, gençleri dağa çıkaramayınca sınır ötesinde sıkışıp kaldı. Bunu iyi değerlendirmek isteyen Ankara, özellikle örgütün merkezine yönelik yoğun bir baskı uygulamak istiyor. Bu kapsamda Kandil'e yönelik devam eden ön hazırlık operasyonlarının, Kandil'in içlerine kadar sürmesi planlanıyor.



GÜVEN DUYGULARI HEDEFTE



Sınır ötesinde oluşturulan tampon bölge ile Kandil'in artık güvenli olmadığı örgüte hissettirilecek. Kandil'deki her türlü hareketliliğe anlık bombardımanlarla müdahale edilecek. Ayrıca örgütün lider kadrosundan bazı isimler de hedef alınarak etkisiz hale getirilecek.



IRAK ORDUSU SURİYE'DE DEAŞ'I VURDU



Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Emniyet Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı Haydar el-İbadi'nin talimatı doğrultusunda savaş uçakları, Suriye'nin Deyr ez-Zor kentinin Hecin beldesinde DEAŞ'a ait mevziyi bombaladı. Irak savaş uçakları, daha önce de birçok kez Hecin beldesinde terör örgütü DEAŞ mevzilerini hedef almıştı.



(Sabah)