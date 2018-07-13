TSK, terörle mücadelede son bir haftalık bilgi notunu paylaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri, 6-12 Temmuz tarihleri arasında yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı sürdürülen operasyonların bilançosunu açıkladı.
- star.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 6-12 Temmuz tarihleri arasında yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı sürdürülen operasyonların bilançosunu açıkladı.
Buna göre, icra edilen operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere, toplam 76 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığınca paylaşılan bilgi notuna göre Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4540 oldu.
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