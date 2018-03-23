TSK: Türkiye'den Yunanistan'a kaçmak isteyen 96 kişi yakalanmıştır
TSK: Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 96 şahıs yakalanmıştır.
Suriye Sınırı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 509 şahıs yakalanmıştır.
Irak Sınırı
Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan dört şahıs yakalanmıştır.
İran Sınırı
İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda, 7.870 paket sigara ele geçirilmiştir.
Yunanistan Sınırı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 96 şahıs yakalanmıştır.
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