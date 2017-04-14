TSK: Üs bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün meydana gelen önemli yurt içi olaylar ve faaliyetlere yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu.

Buna göre, Batman'ın Sason ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyondaki arazi aramasında, 135 metre kablo, 500 litre su deposu, muhtelif mutfak malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada, 5 roketatar mühimmatı, 4 sevk fişeği ve bir el bombasına el konuldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist ile çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin Nusaybin'de iş makinesi ile yol kenarında yapılan kazı çalışmasında, toprağa gömülü vaziyette bulunan bir el yapımı patlayıcı imha edilirken, Bingöl'de, bina içerisinde yapılan aramada, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu ve patlayıcı madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen bir ton amonyum nitrat ele geçirildi.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 493, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 5, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçme teşebbüsünde bulunan ise 141 şahıs yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda, 2 bin 284 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.