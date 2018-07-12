TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 13’üncü devriye faaliyetini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 12 Temmuz 2018’de, 13’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir." açıklaması yapıldı.