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TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 13’üncü devriye faaliyetini tamamladı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında 13. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 12 Temmuz 2018’de, 13’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir."  açıklaması yapıldı.

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