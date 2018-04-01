TSK ve AFAD tarafından Afrin'de gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak AFAD tarafından, Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.
- AA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.
TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Afrin'de, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak AFAD ekipleri tarafından Mağaracık köyünde 108, Aranda köyünde 35 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldığı belirtildi.
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