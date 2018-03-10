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TSK ve ÖSO, 6 köyü terör örgütü PKK/PYD'nin işgalinden kurtardı

TSK ve ÖSO, Cinderesi'nin doğusundaki Zelka köyü ile Afrin'in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Babak Uşağı, Kaşa, Kafr Rum ve Horan köylerini terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

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Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısında yer alan Bülbül beldesine bağlı Korta, Babak Uşağı, Kaşa, Cinderesi'ne bağlı Zelka Afrin'in kuzeyinde yer alan Kafr Rum ve Horan köylerini terörden kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 131'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 167 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

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