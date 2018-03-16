TSK ve ÖSO Afrin'de sivilleri hedef alan terör mevzilerini imha etti

TSK ve ÖSO Afrin'de ilerleyişini sürdürürken terör örgütü tarafından canlı kalkan olarak kullanılmak istenen siviller terörden arındırılan güvenli bölgelere kaçmaya çalışıyor.

Afrin'in Şeran beldesinde TSK ve ÖSO'nun terörden temizlediği bölgelere doğru kaçmaya çalışan sivillere bölgeyi terk etmelerini engellemek için teröristler tarafından ateş açıldı. Yaya ve araçla kaçmaya çalışan sivillerin hedef alınması üzerine TSK ve ÖSO sivillerin zarar görmemesi için terör mevzilerini karşı ateş altına aldı.

Sivillere ateş açan teröristlerin bulunduğu mevziler, TSK tarafından tespit edildikten sonra bölgeye ulaşan ÖSO'ya bağlı birlikler tarafından uçaksavar ve roketlerle imha edildi.

Terör bölgelerinden kaçan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller, TSK ve ÖSO tarafından karşılanarak güvenli bölgeye yerleştirildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı da terörden kaçan sivillere gıda yardımında bulundu.

ÖSO komutanlarından Yüzbaşı Ebu Cafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin koordinasyonunda, terör bölgelerinden kaçmaya çalışan sivilleri hedef alan Afrin'in ön hatlarındaki PYD/PKK unsurlarının tespiti ve imhası için operasyon gerçekleştirildi." dedi.

Teröristlerin sivillere zarar vermesini önlemek amacıyla açılan karşı ateşte birçok terör mevzisinin vurulduğunu ifade eden Cafer, sivillerin karşılanması ve güvenli bölgeye kadar eşlik edilmesi için ÖSO birliklerinin ileri hatlara gönderildiğini söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.