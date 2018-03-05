TSK ve ÖSO, Afrin'in Göbelek ve Kureybe köylerini teröristlerden temizledi

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cindesres beldesine bağlı Kureybe köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.