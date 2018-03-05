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TSK ve ÖSO, Afrin'in Göbelek ve Kureybe köylerini teröristlerden temizledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Göbelek ve Kureybe köylerini teröristlerden arındırdı.

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Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cindesres beldesine bağlı Kureybe köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.

 

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