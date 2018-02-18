TSK ve ÖSO PYD/PKK'dan 3 yeri daha temizledi

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Yukarı Hacıkanlı köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 45'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 66 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Aşağı Hacıkanlı ve Derviş Obası köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: