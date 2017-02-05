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TSK ve ÖSO, El Bab'ın doğusundaki Bza'a'yı ele geçirdi

El Bab kuşatmasında ağır kayıplar veren terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Bza'a TSK ve ÖSO'nun kontrolüne geçti.

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Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab kuşatmasının sonuna doğru yaklaşılıyor. TSK ve ÖSO mensupları, DEAŞ terör örgütünün elindeki bölgeleri teker teker kontol altına alıyor. Bölgede şiddetli çatışamalar yaşanırken DEAŞ terör örgütü ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü son açıklamasında ise Fırat Kalkanı Harekatı'nın 166'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 259 hedef ateş altına alındığını ve çatışmalarda 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bölgede ağır kayıplar veren DEAŞ'ın elindeki Bza'a TSK ve ÖSO'nun kontrolüne geçti. ÖSO mensupları Suriye'nin Halep Valiliği'ndeki Bza'a'nın ele geçirildiğini bu fotoğrafla duyurdu.

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