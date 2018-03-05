TSK ve ÖSO Şeran Beldesi'ni kuşattı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Afrin’in Şeran Beldesi'ni kuşatma altına aldı. Bu beldenin terör örgütü PKK/PYD-YPG işgalinden kurtarılması, TSK ve ÖSO birliklerini Afrin'e 5 kilometre daha yaklaştıracak.