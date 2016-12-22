Askeri kaynaklar: TSK'nýn El Bab'dan çekildiði iddialarý gerçek dýþý

Aksaray okullar tatil mi? Aksaray Valiliði son dakika kararý

Aksaray okullar tatil mi? Aksaray Valiliði son dakika açýklamasý yaptý. Aksaray’da yarýn okullar tatil olacak mý sorusunun yanýtý öðrenciler ve veliler tarafýndan merak ediliyor. Ýþte, 23 Aralýk Cuma günü için kar tatili kararý. Aksaray Valiliði konuyla ilgili açýklama yaptý.