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Askeri kaynaklar: TSK'nýn El Bab'dan çekildiði iddialarý gerçek dýþý

Askeri kaynaklar, 'Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) unsurlarýnýn El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduðu' iddiasýný yalanladý.

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Askeri kaynaklar, "Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) unsurlarýnýn El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduðu" iddiasýný yalanladý.

Askeri kaynaklar, bazý sosyal medya hesaplarýnda yer alan "Fýrat Kalkaný Harekatý kapsamýnda Özgür Suriye Ordusu'na destek veren TSK unsurlarýnýn El Bab bölgesinden çekilme faaliyeti içinde olduðu" iddiasýnýn gerçek dýþý olduðunu belirtti.

Yetkililer, bu ve benzeri sosyal medya yalanlarýna itibar edilmemesi gerektiðini bildirdi.

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