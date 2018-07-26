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TSK: Yüksekova, Ceylanpınar ve Hakurk'ta 12 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri/Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa/Ceylanpınar güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesine icra edilen hava destekli operasyonlarda 25 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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Hakkâri/Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa/Ceylanpınar güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesine icra edilen hava destekli operasyonlarda 25 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

 

 

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