TSK: Yüksekova, Ceylanpınar ve Hakurk'ta 12 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkâri/Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa/Ceylanpınar güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesine icra edilen hava destekli operasyonlarda 25 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Hakkâri/Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa/Ceylanpınar güneyi ve Irak kuzeyi Hakurk bölgesine icra edilen hava destekli operasyonlarda 25 Temmuz 2018 tarihinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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