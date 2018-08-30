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TSK, Zafer Haftası sunumunun son klibini yayınladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), altı serilik Zafer Haftası sunumunun son klibini yayınladı.

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TSK, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın son evresi Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 96. yılı anmaları kapsamında yayınladığı video serisinin sonuncusunu paylaştı. TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayınlanan “Büyük Zaferi” başlıklı videoda, şu ifadelere yer verildi:

“30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ateş hatları arasında bizzat Zafertepe’den idare ettiği savaşta, düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak bozguna uğratılmıştır.”
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri” emrinin de yer aldığı videoda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugünkü gücünü gözler önüne seren görüntüler yer aldı.

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