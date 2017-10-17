TSK: Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 2 olmak üzere toplam 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede dün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.