Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK’da FETÖ’cüleri tespit etmek için özel bir program hazırlandı

TSK’daki olası FETÖ’cülerin temizlenmesi için personele, okulları, disiplin notları, geçmişte FETÖ’cülerle teması olup olmadığı gibi konularda puan verilecek. Terfiler, bu puanlara göre şekillenecek

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hükümet, TSK'daki FETÖ'cülerin temizlenmesi, yükselmelerinin ve kritik görevlere gelmelerinin önlenmesi için özel bir program üzerinde çalışmaya başladı. Son yapılan YAŞ toplantısında TSK'nın üst düzey yönetiminin tamamen FETÖ'cülerden temizlendiği belirtildi. TSK içindeki FETÖ'cülerin ayıklanması için özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana analiz ve incelemeler devam ediyor. FETÖ'cülerin ortaya çıkarılması için çapraz taramalar yapılıp TSK personelinin ilişkileri, eğitim aldığı okullar, terfileri ve disiplin notları incelendi.
 
TERFİLERİN ÖNLENMESİ
 
Kalan FETÖ'cülerin tespiti ve şüphelilerin terfide önünün açılmaması için hükümette özel bir çalışma başladı. Bu kapsamda yeni bir yazılım programıyla geliştirildiği, TSK personeline ilişkin tüm bilgilerin buraya yükleneceği öğrenildi. Buna göre kişilerin yurtdışı görevleri (ayrıcalıklı yapılıp yapılmadığına bakılıyor), öğrenci alım ve değerlendirmede görevlendirilme, öğrenci puanlamada ve notlarının okunmasında görevlendirilme, akademilerdeki görevler, disiplin otları, hızlı terfi gibi başlıklar programa yükleniyor.
 
YEŞİL, SARI VEYA KIRMIZI
 
Buralarda personelin FETÖ'cüler ile yolu kesişmişse karşısına eksi olarak yazılıyor. Tüm puanlamaların toplamında ise kişiyle ilgili yeşil, sarı ve kırmızı şeklinde bir sonuç çıkacak. Atamalar ve terfilerde kişilerin notlarına bakılacak. Şüpheli olanların yükselip kritik görevler üstlenmesine izin verilmeyecek.
 
ALBAY DÜZEYİNDE HÂLÂ OLABİLİR
 
Son yapılan YAŞ toplantısında TSK'nin üst düzeyinde ayıklama yapıldığı, kuvvet komutanlıkları, kurmay başkanlıklar, kritik başkanlıklar, ordu komutanları, hava üstleri komutanları düzeyinde hiç FETÖ'cü kalmadığı belirtiliyor. Kara kuvvetlerine bağlı tugaylar Türkiye genelinde çok yaygın olduğu ve bunların komutanları albay düzeyinde olduğu için buralarda hâlâ FETÖ'cüler bulanabileceği düşünülüyor..(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tuvalette mahsur kalan radyo sunucusunu itfaiye kurtardı

Tuvalette mahsur kalan radyo sunucusunu itfaiye kurtardı

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA