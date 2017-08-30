TSK’da FETÖ’cüleri tespit etmek için özel bir program hazırlandı

Hükümet, TSK'daki FETÖ'cülerin temizlenmesi, yükselmelerinin ve kritik görevlere gelmelerinin önlenmesi için özel bir program üzerinde çalışmaya başladı. Son yapılan YAŞ toplantısında TSK'nın üst düzey yönetiminin tamamen FETÖ'cülerden temizlendiği belirtildi. TSK içindeki FETÖ'cülerin ayıklanması için özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana analiz ve incelemeler devam ediyor. FETÖ'cülerin ortaya çıkarılması için çapraz taramalar yapılıp TSK personelinin ilişkileri, eğitim aldığı okullar, terfileri ve disiplin notları incelendi.

TERFİLERİN ÖNLENMESİ

Kalan FETÖ'cülerin tespiti ve şüphelilerin terfide önünün açılmaması için hükümette özel bir çalışma başladı. Bu kapsamda yeni bir yazılım programıyla geliştirildiği, TSK personeline ilişkin tüm bilgilerin buraya yükleneceği öğrenildi. Buna göre kişilerin yurtdışı görevleri (ayrıcalıklı yapılıp yapılmadığına bakılıyor), öğrenci alım ve değerlendirmede görevlendirilme, öğrenci puanlamada ve notlarının okunmasında görevlendirilme, akademilerdeki görevler, disiplin otları, hızlı terfi gibi başlıklar programa yükleniyor.

YEŞİL, SARI VEYA KIRMIZI

Buralarda personelin FETÖ'cüler ile yolu kesişmişse karşısına eksi olarak yazılıyor. Tüm puanlamaların toplamında ise kişiyle ilgili yeşil, sarı ve kırmızı şeklinde bir sonuç çıkacak. Atamalar ve terfilerde kişilerin notlarına bakılacak. Şüpheli olanların yükselip kritik görevler üstlenmesine izin verilmeyecek.

ALBAY DÜZEYİNDE HÂLÂ OLABİLİR

Son yapılan YAŞ toplantısında TSK'nin üst düzeyinde ayıklama yapıldığı, kuvvet komutanlıkları, kurmay başkanlıklar, kritik başkanlıklar, ordu komutanları, hava üstleri komutanları düzeyinde hiç FETÖ'cü kalmadığı belirtiliyor. Kara kuvvetlerine bağlı tugaylar Türkiye genelinde çok yaygın olduğu ve bunların komutanları albay düzeyinde olduğu için buralarda hâlâ FETÖ'cüler bulanabileceği düşünülüyor..(Sabah)