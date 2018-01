TSK'da organik gıda dönemi

Kışlalarda yemekten zehirlenme vakalarının artması üzerine Milli Savunma Bakanlığı'yla Tarım Bakanlığı, Mehmetçik'e organik ürün yedirmek için harekete geçti. Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dün bu konuda hazırlanan protokolü imzaladı. Canikli, “İlk defa organik ürün uygulamasını Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu dönem başlatıyoruz. Bu uygulama pilot uygulama olacak. Süt ve yumurtadan başlıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerimiz tarafından tüketilmek üzere ilk defa bu sene, 200 bin litre organik süt ve bir milyon 650 bin organik yumurta tedarik edeceğiz” dedi.

HEPİMİZİ RAHATSIZ EDİYOR

İmza töreninde konuşan Canikli TSK'ya en kaliteli gıda, yiyecek ve benzeri tedarik ürünlerinin sağlanması ve bunların Mehmetçik'in önüne ulaştırılmasını amaçladıklarını belirterek, “Bu son derece önemli bir olay ve bizim de görevimiz. Bunu sağlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bugüne kadarki tedarik yöntemi ve içeriğine ilişkin kuralların yeterliği olduğunu, bunların uygulanması ve denetlenmesinde zaman zaman birtakım sıkıntıların yaşandığını hatırlatan Canikli, “Bununla birlikte hepimizi rahatsız eden bazı görüntüler, oran, miktar toplam içerisinde çok az da olsa, bu tür olayların gündeme gelmesi hepimizi rahatsız ediyor” diye konuştu.

ET VE SÜT KURUMU DEVREDE

Canikli şu bilgileri paylaştı: “Bu kapsamda 2018'de et ve et mamulleri olarak Et ve Süt Kurumu’ndan yıllık en az 510 milyon liralık bir alım yapmayı hedefliyoruz. TSK olarak bu konudaki bütün ihtiyacımızı Et ve Süt Kurumu'ndan karşılayacağız. Bunun için de her türlü etler, dondurulmuş sığır kıyması, tavuk etleri, salam, sucuk, sosis ve kavurmanın tamamını 2018 içinde Et ve Süt Kurumu'ndan alacağız.

DOĞRUDAN ALIM YAPILACAK

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tedariki mümkün olan pirinç, bulgur, yeşil, kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya, domates salçası, biber salçası, kuru üzüm, makarna, şehriye, buğday unu, çiçek balı ve toz şekeri Tarım Kredi Kooperatifleri’nden doğrudan satın alacağız. Zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesini Marmara Birlik’ten doğrudan temin edeceğiz. Aynı şekilde kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesini Tariş'ten, ayçiçek yağını Trakya Birlik’ten, çayı Çaykur'dan, fındığı TMO'dan, TSK'nın bütün baharat ihtiyacını Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri İşyurtları Kurumu’ndan temin edeceğiz.”

RADİKAL DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Milli Savunma Bakanı Canikli, yıl içinde Et ve Süt Kurumu'ndan en az 510 milyon, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 91 milyon liralık alım yapacaklarını söyledi. Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar tarafından üretilemeyen gıda maddelerinin tedariğinde 'radikal bir değişiklik' yaptıklarını kaydeden Canikli, “Eğer TSK tarafından kullanılan herhangi bir ürün kamu kurumu ya da kamu kurumu niteliğinde olan ya da çiftçilik kuruluşları tarafından üretiliyorsa doğrudan oradan alıyoruz. Bunlar tarafından üretilmeyenler varsa onları da piyasada rafta ürünü bulunan, kendini ispat etmiş, kurumsallaşmış firmaları doğrudan davet ederek onları yarıştırıyoruz. Yani açık ihale yönteminde herkesin, her firmanın girebileceği şekilde değil, o ürünü piyasada bir marka altında üreten ve piyasaya veren, kendini ispat etmiş, bilinen firmaları çağırarak bu alımları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Canikli ve Tarım Bakanı Fakıbaba, TSK'ya gıda temini konusunda yeni bir dönemi başlatan protokolü dün imzaladı. (AA)