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TSK'daki FETÖ operasyonunda 146 asker gözaltında

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 243 TSK personelinden 146'sı gözaltına alındı.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'daki yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 243 kişiden 146'sını gözaltına aldı

Şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

8 ALBAY LİSTEDE

İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla yapılan operasyonlarda, şüphelilerin yakalanması ile ev ve iş yerlerinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 243 personelin rütbeleri ise şöyle: 8 albay, 3 yarbay, 11 binbaşı, 11 yüzbaşı, 28 üsteğmen, 16 teğmen, 85 astsubay ve 81 mühendis, şoför ve teknisyen.

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