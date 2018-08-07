FETÖ’nün TSK’ya sızdırdığı 114 FETÖ'cü muvazzaf asker darbe girişimi sonrası polise gidip itirafçı oldu

Konya'da, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bir pilotun ifadelerinden yola çıkılarak başlatılan FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada bin 425 asker ile onlara örgütsel talimatlar veren 767 mahrem imama işlem yapıldı. İtirafçı askerlerin verdiği bilgiler doğrultusunda halen orduda görev yapan 4 bine yakın örgüt üyesi deşifre edildi. Muvazzaf askerlere yönelik polisin yeni operasyon hazırlıkları sürerken, hiçbir soruşturmada adı geçmeyen örgüt üyesi 114 subay ve astsubay son bir yıl içinde polise gidip, itirafçı oldu. ByLock kaydı ve Bank Asya hesapları bulunmayan, 15 Temmuz'da aktif görev almayan 114 asker, ihanet çetesinin içinde yer aldıklarını samimiyetle anlatarak etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan zanlıların polise verdiği bilgiler, TSK'daki kripto yapılanmanın çözülmesine büyük katkı sağladı.

FETÖ İSTEDİ, PİLOT OLDU

KOM Şube Müdürlüğü'ne gelen askerlerden Şahin kod adlı F-16 pilotu, ilköğretim 8. sınıfa giderken arkadaşlarının daveti ile ders çalışmak için gittiği evde FETÖ ile tanıştığını, lise yıllarında da kendisiyle ilgilenen abiler olduğunu anlatarak örgütün kendisini orduya girmek için ikna ettiğini söyledi. İtirafçı, "Hava Kuvvetleri'nin mülakatlarını kazandım. Mülakatlar öncesinde ismini verdiğim abiler, sorulabilecek sorularla ilgili yardımcı oldular" dedi. Önce Hava Harp Okulu'nda daha sonra da uçuş okulunda örgüt abilerinin sürekli kendisiyle ilgilendiğini belirten pilot, sohbet buluşmalarında maaşının yüzde 15'i ile banka promosyonunu örgüte verdiğini, kurban bağışı, fitre, zekat adı altında istenen değişik miktarlardaki paraları da örgüte teslim ettiğini anlattı. Örgütün kendisine evlilik konusunda da yardımcı olmak istediğini ancak kabul etmediğini anlatan itirafçı, 10 yıl içerisinde bulunduğu örgütün yöneticileri ile birlikte sohbet toplantılarına katılan subayların isimlerini deşifre etti. 114 askerin verdiği ifadeler sonrasında açığa çıkan binlerce isme yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

(Sabah)