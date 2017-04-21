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TSK’dan 23 Nisan’a özel 'Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler' videosu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi “Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler” adlı bir video yayınladı.

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TSK, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir video yayınladı. “Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler” isimli videonun başlangıcında Atatürk’ün çocuklara hitabı olan “Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığısınız. Yurdu asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim ve kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz” sözlerine yer verildi. Videonun devamında ise Atatürk ve çocuklara ait arşivden fotoğraflar yer aldı. 
 
Öte yandan TSK, “Atatürk ve Küçük Ülkü” isimli bir video daha yayınlayarak, Atatürk ve manevi kızına ait görüntü kayıtlarını paylaştı. 

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