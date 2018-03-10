Sivas'ta alkollü hırsız, kamyoneti çaldı ama kaçamadı
Sivas'ta anahtarı üzerinde unutulan kamyoneti çalan alkollü kişi, biri halk otobüsü iki araca çarpınca yakalandı.
- AA
- Sivas'ta anahtarı üzerinde unutulan kamyoneti çalan alkollü kişi, yaklaşık 50 metre mesafede biri halk otobüsü iki araca çaptı
Altuntabak Mahallesi Eski Hamam Durağı'nda alkollü olduğu belirtilen Vedat B, aynı sokakta hurda toplayan Erol Bora'nın kullandığı ve anahtarı üzerinde unutulan 58 NK 957 plakalı kamyoneti çaldı.
Vedat B, aracı çaldıktan yaklaşık 50 metre sonra aynı sokakta bulunan seyir halindeki, Necmettin Demirer'in kullandığı 58 BN 186 plakalı hafif ticari araca, buradan kaçmak isterken de durakta yolcu alan 58 H 0202 plakalı halk otobüsüne çarptı.
Kazada, üç araçta hasar meydana geldi.
Olayın polis ekiplerine bildirilmesinin ardından yakalanan ve ayakta durmakta zorlanan Vedat B, ekip otosuna bindirilerek karakola götürüldü.
Çalınan araçta Vedat B'ye ait olduğu belirtilen alkollü içecek şişeleri bulundu.
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