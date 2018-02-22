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TSK ve ÖSO, Afrin'de 3 köyü daha teröristlerden temizledi

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini teröristlerden temizledi.

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TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini teröristlerden temizledi.

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