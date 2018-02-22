TSK ve ÖSO, Afrin'de 3 köyü daha teröristlerden temizledi

<p> TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini teröristlerden temizledi.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/02/22/220220182001044936287_3.jpg ' style='width: 649px; height: 365px;' /></p>
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