30 askeri araç ve malzeme demiryolu ile Hatay'a ulaştı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çeşitli birliklerinden gelen askeri personel ve araçlar İskenderun Garı'na ulaştı.
- İHA
TSK’nın Bolu 2. Komando Tugayı'ndan çıkan 30 askeri araç ve malzeme demiryolu ile Hatay’ın İskenderun ilçesine geldi. Demiryolu ile nakledilen askeri araç ve malzemeler vagonlar ile İskenderun Demiryolu İstasyonu’na ulaştı. Yaklaşık 70 askerin de bulunduğu askeri araçlar, vagonlardan indirilerek alınan güvenlik önlemleri ile konvoy halinde yola çıktı. Askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlanacağı öğrenildi.
Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor.
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