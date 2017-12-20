İHA'lar PYD'li teröristleri Afrin'de adım adım izliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dediği Afrin’e yapılacak operasyon öncesinde güvenlik güçlerinin terörle mücadelede gözü kulağı olan insansız hava araçları (İHA) yoğun mesai yapıyor.

Yeni Şafak'tan Fazıl Şahan'ın haberine göre: Terörle mücadelede İHA’lar, operasyonların vazgeçilmezi haline geldi. Artık terör örgütlerinin attığı her adım anında takip edilip tehlike en başında bertaraf edilebiliyor. Bu çerçevede özellikle Suriye sınırında yasa dışı geçişlere darbe indiren İHA’lar, Cerablus, El Bab ve İdlip gibi Mehmetçiğin görev yaptığı çatışmasızlık bölgelerinde keşif olanağı sağladı. İHA’lar yurt içi terör operasyonlarında da silahlı insansız hava araçları (SİHA) birlikte teröristlerin korkulu rüyası oldular.

Saniye saniye takip ediliyor

Son olarak dikkatlerin odaklandığı ve Türkiye’nin her geçen gün daha kuvvetli operasyon sinyali verdiği Afrin bölgesinde, terör örgütünün attığı her adım İHA’lar aracılığıyla saniye saniye takip edildi. Kritik istihbaratlara imza atan İHA’ların terörle mücadelede adeta gökten inmediği ortaya çıktı. 2017 yılında insansız hava araçları 14 bin 851 saat havada kaldı. Terörle mücadelenin yoğunluk kazandığı yaz döneminde İHA mesaisi doruk noktaya çıktı. Yeni insansız hava araçlarının devreye sokulması için çalışmalar ise hızla yürütülüyor.