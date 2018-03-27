TSK'dan Afrin'in köylerine yardım
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'in Zındıkhan ve Eşkansarki köylerinde yaşayanlara gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunuldu.
- AA
TSK'nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında güvenliği sağlanan köylere yönelik yardımlarla ilgili fotoğraflar paylaşıldı.
Bu kapsamda, AFAD yardım malzemelerinin olduğu kutular, askerler tarafından Afrin'in Zındıkhan ve Eşkansarki köylerine getirildi. Bu köylerde barınan 140 kişiye TSK tarafından gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.
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