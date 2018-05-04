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TSK’dan EFES 2018 Tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan EFES 2018 Tatbikatı, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 11 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında icra edilmektedir.

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TSK, Tatbikatın maksadının “Birleşik ve müşterek harekâtta, davet edilen ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargâhın ve birliklerinin askerî imkân ve kabiliyetlerinin, verilebilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesidir” dedi.

Açıklamada, 07-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesinde icra edilecek olan tatbikatın fiili safhasına 19 dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımının planlandığını duyurdu.

 

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