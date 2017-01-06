TSK'dan Fırat Kalkanı Harekatı açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne DEAŞ mensubu bin 536, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne DEAŞ mensubu bin 536, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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