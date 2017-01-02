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TSK’dan “Fırat Kalkanı” İaşe açıklaması

Türk Silahlı Kuvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatına iştirak eden birliklerin lojistik sıkıntılar olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

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Türk Silahlı Kuvetleri’nden yapılan açıklamada, “TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatına iştirak eden birliklerinde (gerek sınır boyunda gerekse Suriye içerisinde) lojistik sıkıntılar olduğu, askerlerin iyi beslenemediği, banyo imkanları olmadığı vb bir kısım haberler gündemi işgal etmişti. Bunun üzerine zaten harekatın başından beri tedarik ettiğimiz ve dağıtımını düzenli olarak yaptığımız, sağladığımız bazı imkanları istedik ki halkımız da görsün. Bir kısım çok da iyi niyet taşımayan ferdi girişimleri dikkate alarak yapılan haberler bizden önce halkımızı üzmektedir. Devlet bütün gücünü o bölgeye cömertçe seferber etmektedir” denildi.  <div id="iv0"></div> 

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