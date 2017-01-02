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TSK: Devlet bütün gücünü o bölgeye cömertçe seferber etmektedir

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'na iştirak eden birliklerin lojistik sıkıntıları olduğu haberlerini yalanladı.

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TSK'dan yapılan açıklamada, “TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'na iştirak eden birliklerinde (gerek sınır boyunda, gerekse Suriye içerisinde) lojistik sıkıntılar olduğu, askerlerin iyi beslenemediği, banyo imkanları olmadığı v.b. bir kısım haberler gündemi işgal etmişti. Bunun üzerine zaten harekatın başından beri tedarik ettiğimiz ve dağıtımını düzenli olarak yaptığımız, sağladığımız bazı imkanları istedik ki halkımız da görsün. Bir kısım çok da iyi niyet taşımayan ferdi girişimleri dikkate alarak yapılan haberler bizden önce halkımızı üzmektedir. Devlet bütün gücünü o bölgeye cömertçe seferber etmektedir” denildi. 

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