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TSK'dan hava harekatı: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

TSK: Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda iki silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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TSK: Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda iki silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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