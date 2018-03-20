TSK'dan hava harekatı: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
TSK: Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda iki silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
TSK: Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda iki silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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