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TSK'dan İdlib açıklaması: Gözlem noktaları oluşturulmaya başlandı

TSK'dan İdlib açıklaması: Gözlem noktaları oluşturulmaya başlandı

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İşte Türk askerinin İdlib'e intikali ile ilgili TSK'dan yapılan resmi açıklama;
 
Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İdlib'de oluşturulan gözlem noktalarından ilk görüntü

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